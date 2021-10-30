«المنفي» يتفقد المدينة القديمة بطرابلس

أدى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، زيارة اليوم السبت، لعدد من المباني التاريخية بالمدينة القديمة بطرابلس، والتي تمت صيانتها مؤخراً بدعم من مصرف ليبيا المركزي.

وكان في استقبال المنفي، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ومنسق مشروع الصيانة عبد الجواد المغربي، وعدد من أعيان ومدراء المؤسسات الثقافية بالمدينة القديمة.

وزار رئيس المجلس الرئاسي، دار حسن الفقيه حسن، حيث استمع أثناء تجوله في أروقتها لمعلومات تاريخية عنها من قِبل مديرة الدار فوزية عريبي، التي قدمت شرحاً ضافياً منذ تأسيسها كمركز ثقافي في1 نوفمبر 2001، مروراً بمراحل افتتاح المبنى في العام 1630 حيث ظلت مقراً للقنصلية الفرنسية حتى بداية الحرب العالمية الثانية.

كما تجول المنفي، في بيت إسكندر للفنون، واطلع على أعمال الصيانة التي طالت مبنى (بانكا دي روما) الذي تأسس في العام 1907 كأول بنك في شمال إفريقيا.

وختم رئيس المجلس الرئاسي جولته، بزيارة دار كريستة للأطفال، التي تم تأسيسها فيما يُعرف بالسجن العثماني، والتقى عدداً من مسيري الدار وهم يقومون بتدريب الأطفال على مهارات الأشغال اليدوية.

وصادفت جولة المنفي بالمدينة القديمة، تواجد عدد من السواح الأجانب من فرنسا وإيطاليا، كأول وفد سياحي أجنبي يزور المدينة القديمة منذ عدة سنوات، وتبادل السواح مع رئيس المجلس التحية، معربين عن سعادتهم بزيارة ليبيا واطلاعهم على أهم المواقع الأثرية والتاريخية فيها، وفي مقدمتها المدينة القديمة، مشيدين بتحسن الأوضاع في البلاد، والترحيب الكبير الذي قوبلوا به في كل المدن والمناطق الليبية التي مروا بها، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.