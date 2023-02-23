«المنفي» يتفقد جهاز المخابرات العامة

أجرى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، زيارة لجهاز المخابرات العامة، حيث كان في استقباله رئيس جهاز المخابرات العامة فريق أول حسين العائب، ومدراء الإدارات والمكاتب بالرئاسة.



واطلع المنفي خلال زيارته على سير العمل، معتبراً أن جهاز المخابرات، من المؤسسات الأمنية المهمة التي حافظت على واجباتها وأهدافها في تحقيق أمن وسلامة ليبيا.

كما أشاد المنفي بالجهود الكبيرة التي يبذلها منتسبي الجهاز، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.