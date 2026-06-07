المنفي يتفقد «سير الامتحانات» ويشيد بجهود الكوادر التعليمية

شهد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، صباح اليوم الأحد، انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025-2026، خلال زيارة ميدانية قام بها لعدد من المؤسسات التعليمية في العاصمة طرابلس، في خطوة تعكس الاهتمام الرسمي بقطاع التعليم ومتابعة سير العملية الامتحانية ميدانيًا.

وبحسب ما أفادت به منصة “الرئيس”، فقد جرت الزيارة بحضور عضو المجلس البلدي ببلدية طرابلس المركز، ومسؤول ملف التعليم، ومراقبة التربية والتعليم والامتحانات بالبلدية، حيث اطلع الرئيس خلال جولته على مدى جاهزية المدارس والإجراءات التنظيمية المتخذة لضمان سير الامتحانات في أجواء مستقرة ومنظمة.

وفي مستهل جولته، قام الرئيس محمد المنفي بافتتاح مدرسة علي حيدر الساعاتي الإعدادية بعد الانتهاء من أعمال صيانتها، وهي إحدى أقدم المدارس في ليبيا، قبل أن يتفقد ميدانيًا سير الامتحانات داخل مدرستي علي حيدر والتحرير، ويستمع إلى شرح حول مستوى الاستعدادات والتجهيزات المعتمدة لتأمين بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي خلال الزيارة على دعم الدولة لمسيرة التعليم، معربًا عن تمنياته للطلاب والطالبات بالتوفيق والنجاح، ومشيدًا في الوقت ذاته بالجهود التي بذلتها الكوادر التعليمية والإدارية على امتداد العام الدراسي، وما قدمته من عمل متواصل لضمان استقرار العملية التعليمية.

ومن جانبهم، ثمّن مسؤولو البلدية وقطاع التعليم وإدارات المدارس هذه الزيارة، معتبرين أنها تحمل دلالات وطنية وتربوية مهمة، وتعكس اهتمام القيادة السياسية بقطاع التعليم ودوره المحوري في بناء الإنسان وتعزيز مستقبل الأجيال القادمة.

وأشار المسؤولون إلى أن مدرستي علي حيدر الساعاتي والتحرير تُعدان من المؤسسات التعليمية العريقة في طرابلس، إذ أسهمتا على مدى عقود في تخريج أجيال من الكفاءات الوطنية، ما يجعلهما جزءًا من الإرث التعليمي والثقافي للعاصمة الليبية

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