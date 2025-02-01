«المنفي» يعتمد أوراق سفراء عدة دول لدى ليبيا

استلم رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، صباح اليوم السبت في طرابلس، أوراق اعتماد سفراء عدة دول لدى ليبيا.

وأكد المنفي، خلال استقباله السفراء الجُدد على عمق العلاقات التي تربط ليبيا بدولهم، متمنياً لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم الجديدة في البلاد.

كما عبر السفراء، في كلمات مختلفة لهم بالمناسبة، على أهمية توطيد العلاقات بين دولهم وليبيا، مثمّنين الجهود المضنية للسيد الرئيس من أجل تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في كل أنحاء ليبيا.

وفي التفاصيل، تقبل المنفي أوراق اعتماد سفير مفوض فوق العادة لجمهورية بوروندي لدى ليبيا، “عمر نيتزمبيري”.



واعتمد رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، أوراق سفير فوق العادة ومفوض لجمهورية رواندا لدى ليبيا، “دان مونيوزا”.



واعتمد رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، صباح اليوم السبت في طرابلس، أوراق سفير مفوض فوق العادة لجمهورية البوسنة والهرسك لدى ليبيا، “سناد ماشوفيتش”.



وتقبل رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، صباح اليوم السبت في طرابلس، اعتماد أوراق سفير فوق العادة ومفوض لجمهورية سيراليون لدى ليبيا، “صادق سيلا”.



وتقبل رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، صباح اليوم السبت في طرابلس، اعتماد أوراق سفير مملكة السويد لدى ليبيا، “سيسيليا ورامستين”.



واعتمد رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، صباح اليوم السبت في طرابلس، أوراق سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، “رالف طراف”.



كما اعتمد رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، صباح اليوم السبت في طرابلس، أوراق سفير فوق العادة ومفوض لجمهورية سلوفاكيا لدى ليبيا، “لينكا ميهالكوفا”.

وفي وقت سابق اليوم، تقبل رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، أوراق سفير دولة فلسطين لدى ليبيا، “محمد رحال”، متمنياً له التوفيق في أداء مهامه الجديدة في البلاد.