«المنفي» يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري

تلقى رئيس المجلس الرئاسي الجديد الدكتور محمد المنفي، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن الرئيس المصري هنأ المنفي على تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، وحصول حكومة الوحدة الوطنية على ثقة مجلس النواب.

وأكد السيسي على دفع مسار التسوية السياسية والإبقاء على مناخ الحوار الليبي – الليبي، وبما يحد من التدخلات الخارجية، وفق قوله.

من جانبه أشاد رئيس المجلس الرئاسي الجديد بدور مصر قيادة وحكومة وشعبا في القضية الليبية ودعمها للمسار السياسي حيث كان إعلان القاهرة بمثابة بداية لمسار التسوية في ليبيا، ودعمها للمسار العسكري الذي رعته القاهرة وكان نواة لعمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، مؤكدا على عمق العلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين والتنسيق والتعاون في كل القضايا الأقليمية والدولية.