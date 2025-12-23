المنفي يتلقى برقيات تهنئة بمناسبة استقلال ليبيا

تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الثلاثاء برقية تهنئة من سلطان سلطنة عُمان هيثم بن طارق بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لاستقلال ليبيا، معبراً عن تمنياته للرئيس وللشعب الليبي بدوام التقدم والرقي، ومؤكداً تطلعه لأن تنعم ليبيا بمزيد من الأمن والاستقرار والازدهار.

وفي سياق متصل، تلقى الرئيس أيضاً برقية تهنئة من رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، معرباً عن تمنياته للرئيس وللشعب الليبي بدوام التقدم والإزدهار والسلام، وذلك بمناسبة الذكرى الـ74 لاستقلال ليبيا.

كما تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي برقية من رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، متمنياً لليبيا دوام التقدم والازدهار والرخاء والاستقرار بمناسبة ذكرى الاستقلال الرابعة والسبعين.

ويعكس هذا التواصل الدبلوماسي المتزامن من عدة دول التقدير الدولي لمسار ليبيا نحو الاستقرار والتنمية، ويؤكد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.