المنفي يتلقى «برقيات تهنئة» من الهند وجيبوتي

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، برقيات تهنئة ومعايدة من عدد من القادة الدوليين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مؤكدة على الروابط الأخوية والتاريخية بين ليبيا والدول الشقيقة.

ففي برقية من دولة رئيس وزراء جمهورية الهند، ناريندرا مودي، أعرب عن خالص تهانيه للشعب الليبي بهذه المناسبة السعيدة، متمنياً أن يعمّ العيد الصحة والعافية على الجميع، وأن تستمر ليبيا في مسيرة التقدم والاستقرار.

كما تلقى رئيس المجلس الرئاسي برقية من رئيس جمهورية جيبوتي، إسماعيل عمر جيله، التي تضمنت تهانيه القلبية لفخامته وللشعب الليبي، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الجميع وهم ينعمون بالصحة والعافية، وأن يشهد الشعب الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار.

وأكد الرئيس الجيبوتي في برقيته أن هذه التهاني تعكس عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الليبي والجيبوتي، وتؤكد على وحدة الأمة العربية والإسلامية ورغبتها المشتركة في تعزيز الأمن والاستقرار والرخاء.

وتأتي هذه البرقيات في وقت يشهد فيه الشعب الليبي فرحة عيد الفطر المبارك بعد عام مليء بالتحديات، مع استمرار جهود القيادة الليبية لتحقيق الأمن والاستقرار وتطوير الخدمات الأساسية، وبناء علاقات أخوية ودبلوماسية مع الدول الصديقة.

كما تعكس هذه التهاني حرص القادة الدوليين على تعزيز التواصل مع ليبيا ومواصلة دعم جهودها نحو البناء والتنمية، ما يساهم في تعزيز موقع البلاد على الساحة الدولية ويؤكد أهمية التعاون المشترك في مختلف المجالات.