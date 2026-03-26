«المنفي» يتلقى برقيات تهنئة من قادة عرب

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك من عدة قادة عرب، تعبيرًا عن روح الأخوة والتعاون بين الدول.

وتلقى المنفي برقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، ومن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، تضمنت تمنيات بعيد فطر سعيد ومبارك.

كما تلقى رئيس المجلس الرئاسي برقية تهنئة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد محمد العليمي، متمنيًا له ولليبيا شعبًا وقيادة كل الخير والازدهار خلال عيد الفطر.

وتأتي هذه البرقيات في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا والدول الشقيقة، وتأكيدًا على روابط الأخوة العربية والتعاون المشترك على مختلف الأصعدة السياسية والإنسانية.

ويعد تبادل برقيات التهنئة بين القادة العرب بمناسبات الأعياد جزءًا من الدبلوماسية التقليدية التي تعزز العلاقات بين الدول، وتشير إلى الاحترام المتبادل والرغبة في تطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتُعزز هذه الخطوات من التواصل الرسمي بين ليبيا والدول العربية الشقيقة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتفاهم المشترك.