المنفي يتلقى «برقيةَ تهنئةٍ» من رئيسِ تركمانستان

تلقّى رئيسِ المجلسِ الرئاسيِّ الليبيِّ محمدُ المنفي برقيةَ تهنئةٍ رسميةٍ من فخامةِ رئيسِ تركمانستان سردار بردي محمدوف، وذلك بمناسبةِ عيدِ الأضحى المبارك.

وأعرب رئيسُ تركمانستان في برقيتِه عن خالصِ التهاني وأطيبِ التمنياتِ لرئيسِ المجلسِ الرئاسيِّ الليبيِّ، متمنيًا لليبيا وشعبِها المزيدَ من الاستقرارِ والازدهارِ، في إطارِ العلاقاتِ الدبلوماسيةِ القائمةِ بين البلدين.

وتأتي هذه البرقيةُ في سياقِ التبادلِ الرسميِّ للتهاني بين القياداتِ السياسيةِ في مختلفِ الدولِ، بمناسبةِ عيدِ الأضحى المبارك، الذي يُعدُّ مناسبةً دينيةً واجتماعيةً تحملُ دلالاتٍ على قيمِ التآخي والتواصلِ بين الشعوبِ.