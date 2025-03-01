«المنفي» يتلقى برقية تهنئة من أمير دولة الكويت وولي العهد

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، برقية تهنئة من أمير دولة الكويت “مشعل الأحمد الجابر الصباح”، وولي العهد “صباح خالد الحمد الصباح”، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وجاء في نص برقية أمير الكويت، “يطيب لي أن أعرب لكم عن خالص التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى تعالى أن يعيد هذا الشهر الفضيل على بلدينا الشقيقين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، ويحقق لدولة ليبيا الشقيقة وشعبها الكريم كل ما تتطلع إليه من عزة ورفعة وإزدهار، وأن يديم عليكم موفور الصحة والعافية”.