«المنفي» يتلقى برقية تهنئة من الأمين العام لاتحاد المغرب العربي

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، برقية تهنئة من الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، “طارق بن سالم”، برقية تهنئة بمناسبة يوم الاستقلال.

وجاء في نص برقيته، ” يشرفني بمناسبة احتفال دولة ليبيا بذكرى عيد الاستقلال المجيد أن أرفع لفخامتكم أحر عبارات التهاني وأخلصها، راجياً من اللّٰه العلي القدير أن يمنّ عليكم بالصحة والعافية وأن يمدكم بعونه وسداده لمواصلة قيادة الشعب الليبي، والمضي به قدماً على درب تكريس مسيرة التنمية والأمن والخيار الديمقراطي”.

وتابعت البرقية، “وفي الوقت الذي يطيب لي في التنويه بتمسككم المتجدد بالمثل المغاربية وحرصكم على توفير كل الظروف الملائمة لاستكمال بناء الصرح المغاربي، وفاءً للمناضلين من أجل الاستقلال، أدعو اللّٰه العلي القدير أن يوفق مساعي فخامتكم نحو تحقيق تطلعات شعبكم وأبناء المغرب العربي في التنمية الشاملة المستدامة بفضل التكامل والتضامن والأمان “.