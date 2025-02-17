«المنفي» يتلقى برقية تهنئة من «الأمين العام لاتحاد المغرب العربي»

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، برقية تهنئة بمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير، من الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، “طارق بن سالم”.

وجاء في نص البرقية، “يشرفني والشعب الليبي يحتفل بالذكرى السنوية الرابعة عشر للثورة الليبية أن أرفع أحر عبارات التهاني وأخلصها وللشعب الليبي الشقيق أصدق الأماني في تحقيق طموحاته في الوحدة والأمن والاستقرار، ونحن عازمون على مواصلة الجهود من أجل مزيد الإسهام في دفع التعاون والتكامل المغاربي بما يحقق طموحات شعوبنا المغاربية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وندعو اللّٰه أن يسدد خطاكم في تحقيق ما يصبو إليه الشعب الليبي الشقيق من تقدم ورخاء في كنف الوحدة والوئام “.