«المنفي» يتلقى برقية تهنئة من الرئيس الصيني

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، برقية تهنئة بمناسبة ذكرى استقلال ليبيا، من رئيس جمهورية الصين الشعبية، “شي جين بينغ”.

وجاء في نص البرقية، ” يطيب لي أن أتقدم بالتهائي الحارة والتمنيات الطيبة إليكم بمناسبة الذكرى السنوية ال73 لاستقلال دولة ليبيا.

وأضافت البرقية: “تربط بين الصين وليبيا صداقة تقليدية. وظل الجانبان يتبادلان الدعم والتأييد، ويتعاملان بصدق وإخلاص على مدى ال46 عاماً منصرماً منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية. عقدنا لقاء مثمراً على هامش قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي سبتمبر الماضي، حيث تم إعلان إقامة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مما يحدد الاتجاه العام لتطور العلاقات الثنائية. إنني أولي اهتماماً كبيراً لتطوير العلاقات الصينية الليبية، مستعداً لبذل جهود مشتركة معكم لترسيخ الثقة السياسية المتبادلة بين البلدين، وتعميق التبادل والتعاون في كافة المجالات، بما يدعم تطوراً سليماً ومستقراً للشراكة الاستراتيجية القائمة بين الصين وليبيا، أتمنى لكم موفور الصحة وكل النجاح والتوفيق، أتمنى لبلادكم الموقرة الازدهار والرخاء وشعبها السعادة والرفاهية”.