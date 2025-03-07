«المنفي» يتلقى برقية تهنئة من الرئيس التونسي

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، برقية تهنئة من رئيس الجمهورية التونسية، “قيس سعيد”، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وجاء في نص برقية الرئيس التونسي، ” يُسعدني مع حلول النَّفحات المباركة لشهر رمضان المُعظَّمِ، أن أتقدّم إليكم، أصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب التونسي، بأخلص التهاني وأطيب التّمنيات، راجياً من المولى العليّ القدير أن يرزقكم نعمة الصحة والعافية ويمنّ على الشعب الليبي بمزيد الخير والرخاء والازدهار.

وأضافت البرقية: “إنّ احتفال أمّتنا العربية والإسلاميّة بهذا الشّهر الفضيل الذي أنزل فيه اللّٰه سبحانه وتعالي القرآن هادياً ومنيراً للبشريّة جمعاء، لمناسبة عظيمة نستحضر فيها كلّ معاني الأخوَة والرحمة والتضامن والتكافل لمواجهة مختلف التحديات المشتركة التي تواجهنا جميعاً، كما يطيب لي أن أجدّد الإعراب لكم عن التزامنا القويّ بمواصلة العمل سوياً من أجل مزيد تدعيم أواصر الأخوة المتينة وتعزيز علاقات التعاون المثمرة القائمة بين بلدينا والارتقاء بها إلى أفضل المراتب لما فيه خير ومصلحة شعبينا الشقيقين، سائلاً اللّٰه جلّ وعلا أن يُعيد علينا أمثال هذه المناسبة بمزيد من الخير واليُمن والبركات”.