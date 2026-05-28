المنفي يتلقى برقية تهنئة من السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك

تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي برقية تهنئة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تضمنت أصدق التهاني وأطيب التمنيات للشعب الليبي بهذه المناسبة.

وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في برقيته، عن تمنياته بأن يحمل عيد الأضحى الخير والسلام للشعب الليبي، وأن يبارك الله جهود البلدين المشتركة، وأن يوفق الجميع لتحقيق ما تتطلع إليه الأمة الإسلامية من أمنٍ واستقرارٍ وتنميةٍ.

وأكدت البرقية أهمية الروابط التي تجمع ليبيا ومصر، في ظل العلاقات التاريخية بين البلدين، وحرص الجانبين على تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي تبادل التهاني بين القيادتين بالتزامن مع مناسبة دينية تحظى بمكانة كبيرة لدى الشعوب الإسلامية، وسط تأكيدات متواصلة على أهمية دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز مسارات التعاون العربي.

خلفية وسياق:

تشهد العلاقات الليبية المصرية تنسيقًا مستمرًا في عددٍ من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، إذ تؤكد القاهرة دعمها لاستقرار ليبيا والحفاظ على وحدتها، بينما ترتبط الدولتان بعلاقات تاريخية وجغرافية ممتدة.

ويُعد عيد الأضحى من أبرز المناسبات الدينية في العالم الإسلامي، إذ يشكل مناسبةً لتبادل التهاني وتعزيز التقارب بين الدول والشعوب، إلى جانب التأكيد على قيم التضامن والتعاون.