«المنفي» يتلقى برقية تهنئة من الملك السعودي وولي عهده

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، اليوم الإثنين، برقية تهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، من الملك السعودي “سلمان بن عبد العزيز آل سعود”، ملك المملكة العربية السعودية، وولي عهده “محمد بن سلمان بن عبدالعزيز”، رئيس مجلس الوزراء، حيث قدم الملك سلمان، وولي عهده، التهاني للرئيس المنفي.

وجاء في نص برقية الملك وولي عهده، ” يطيب لنا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أن نعرب لكم عن أخلص التهاني، المقرونة بأصدق الأماني بالصحة والسعادة لفخامتكم، والامن والاستقرار لدولة ليبيا وشعبها الشقيق، سائلين المولى عز وجل أن يوفق الجميع للصيام والقيام، وأن يجعله شهر خير وبركة على سائر شعوب الأمة الإسلامية، إنه سميع مجيب “.