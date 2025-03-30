«المنفي» يتلقى برقية تهنئة من الملك الأردني

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، برقية تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وجاء في نص برقيته، ” يطيب لي أن أغتنم مناسبة حلول عيد الفطر المبارك، لأبعث إلى أخي العزيز، باسمي وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، بأصدق التهاني وأطيب التبريكات، مبتهلاً إلى المولى جل وعلا أن يتقبل طاعاتكم ويعيد هذه المناسبة عليكم، وعلى أسرتكم الكريمة، بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعبكم الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، وقد تحققت تطلعاتهما بالمجد والعزّة والسؤدد، وكل عام وأنتم بخير”.