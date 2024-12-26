بمناسبة عيد الاستقلال.. «المنفي» يتلقى المزيد من برقيات التهنئة

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، برقية تهنئة من، رئيسة الاتحاد السويسري، “فيولا أمهيرد”، بمناسبة الذكرى الـ73 لاستقلال ليبيا.

وجاء في نص البرقية، “محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي نيابة عن المجلس الفيدرالي السويسري ومواطني سويسرا، يسعدني كثيراً أن أتقدم إليكم وإلى مواطنيكم بأحر التهاني بمناسبة يوم استقلال دولة ليبيا هذا العام، إنني على ثقة من أن بلدينا سوف نتمكن من تطوير وتعميق التعاون على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف في السنوات القادمة “.

كما تلقى رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، برقية تهنئة من رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، “أنورا كومارا ديساناياكي”، وذلك بمناسبة الذكرى الـ73 لاستقلال ليبيا.