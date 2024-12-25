«المنفي» يتلقى برقية تهنئة من رئيسي تركيا وزامبيا

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، برقية تهنئة من رئيس الجمهورية التركية، “رجب طيب أردوغان”، بمناسبة ذكرى استقلال ليبيا.

وجاء في نص البرقية، ” أصالةً عن نفسي ونيابةً عن أمَتي، أتقدم إليكم وإلى الشعب الليبي الشقيق بأحر التهاني القلبية بمناسبة اليوم الوطني لدولة ليبيا، وإنني أشعر ببالغ السعادة من اتخاذنا العديد من الخطوات الملموسة بهدف تطوير علاقات الصداقة والأخوة المتينة ذات الروابط التاريخية المشتركة، وسنواصل الوقوف إلى جانب أشقاننا الليبيين لوصول الشعب الليبي للهناء والرفاهية التي يستحقها ولإجراء انتخابات عادلة وحرة ونزيهة ولاستدامة طقوس الاستقرار والسلام في ليبيا “.

كما تلقى رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، برقية تهنئة من رئيس جمهورية زامبيا، “هاكيندي هيشيليما”، بمناسبة الذكرى الـ73 لاستقلال ليبيا.