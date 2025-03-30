«المنفي» يتلقى برقية تهنئة من رئيس جمهورية تشاد

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، برقية تهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد، من رئيس جمهورية تشاد، “المشير محمد إدريس ديبي إتنو”.

وجاء في نص البرقية، ” بمناسبة عيد الفطر المبارك، يُسعدني أن أعرب لكم، باسم الشعب التشادي وحكومته وأصالة عن نفسي، عن أحر التهاني مشفوعة بأصدق تمنيات الصحة والسعادة لكم ولأسرتكم الكريمة ولشعبكم الشقيق المزيد من الرفاهية والرقي، سائلين اللّٰه العلي القدير أن يسدد خطاكم على طريق الحكمة والتقدم والتضامن وأن يعيننا في الجهود المشتركة والمستمرة التي نواصل بذلها في العالم من أجل رفاهية شعوبنا، أعاده اللّٰه علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، ونحن إذ نجدد لكم تمنياتنا بدوام الصحة والسلام، أرجو منكم صاحب الفخامة أن تتقبلوا منا أسمى عبارات المودة والتقدير”.