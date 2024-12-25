«المنفي» يتلقى برقية تهنئة من رئيس جمهورية تشاد

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، برقية تهنئة بمناسبة ذكرى الاستقلال، من رئيس جمهورية تشاد، “محمد إدريس ديبي”.

وجاء في نص البرقية، “بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني لدولة ليبيا الذي يصادف 24 ديسمبر 2024، يسعدني أن أعرب لكم باسم الشعب التشادي وحكومته وأصالة عن نفسي، عن أحر التهاني مشفوعة بأطيب تمنيات الصحة والسلام والرفاهية”.

وأضافت البرقية: “في هذه المناسبة السعيدة، أود أن أؤكد لكم التزامنا الدؤوب للعمل مع فخامتكم لتعزيز وتعميق علاقاتنا الثنائية بهدف جعلها تعاوناً ناجحاً بين بلدينا الشقيقين، خدمة لشعبينا ووحدة المنطقة واستقرارها وتقدمها”.