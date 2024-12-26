«المنفي» يتلقى برقية تهنئة من رئيس جمهورية بلغاريا

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، برقية تهنئة من، رئيس جمهورية بلغاريا، “رومين راديف”، وذلك بمناسبة ذكرى الاستقلال.

وجاء في نص البرقية، ” يُسعدني أن أتقدم إليكم بأخلص التهاني بمناسبة عيد الاستقلال- العيد الوطني لدولة ليبيا، وأغتنم هذه المناسبة أن أتمنى بالنيابة عن الشعب البلغاري وبالأصالة عن نفسي إلى بلادكم وإلى الشعب الليبي الصحة والرفاهية والازدهار، وأودّ أن أؤكد لكم مرةً أخرى أن جمهورية بلغاريا، تعتبر دولة ليبيا شريكاً هاماً لها بين البلدان في منطقة شمال إفريقيا، ويربطنا بها التعاون الطويل الأمد والصداقة، الأمر الذي يمثل أساساً متيناً لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مجالات التفاعل الجديدة”.