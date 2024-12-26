«المنفي» يتلقى برقية تهنئة من رئيسي بولندا ورومانيا

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، برقية تهنئة من رئيس جمهورية بولندا، “أندجي دودا”، وذلك بمناسبة ذكرى الاستقلال.

وجاء في نص البرقية، ” يُسعدني أن أبعث إلى فخامتكم بأطيب التمنيات وأصدق التهاني بمناسبة ذكرى استقلالكم، وأود أن أؤكد لفخامتكم استعداد جمهورية بولندا لتعزيز وتعميق العلاقات الثنائية بين بلدينا في مختلف المجالات، مع تمنياتي بدوام الصحة والعافية والنجاح الشخصي، وللشعب الليبي تحقيق المزيد من الإنجازات الرائعة ومواصلة التنمية في ظل الاستقرار والأمن والسلام الدائم في المنطقة”.

كما تلقى رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، برقية تهنئة من، رئيس رومانيا، “كلاوس ورنير يوحانيس”، وذلك بمناسبة الذكرى الـ73 لاستقلال ليبيا.

وجاء في نص البرقية، ” يسرني أن أهنئكم بمناسبة عيد الاستقلال وأن أقدم لكم تمنياتي بدوام الصحة والازدهار والنجاح، أغتنم هذه الفرصة لأعبر لكم عن التقدير والدعم على الجهود القيمة المبذولة من قبل المجلس الرئاسي والتى تهدف لإنجاز المصالحة الوطنية وهي الطريقة الوحيدة لتحقيق الاستقرار المستدام، وسنعمل على توطيد العلاقات الثنائية التقليدية التي تحمل علامة التعاون والصداقة في المصلحة المتبادلة لكل من الدولتين “.