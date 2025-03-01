«المنفي» يتلقى برقية تهنئة من رئيس جمهورية القمر المتحدة

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، برقية تهنئة بمناسبة شهر رمضان الكريم، من رئيس جمهورية القمر المتحدة، “عثمان غزالي”.

وجاء في نص البرقية، “يسرني أن أنتهز مناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده اللّٰه علينا وعليكم وعلى أسرتكم الكريمة وعلى شعب وحكومة دولة ليبيا باليمن والبركات، لأن أعرب لفخامتكم عن أسمى آيات التهاني والتبريكات مقرونة بأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة، سائلين المولى عز وجل أن يوفق الجميع للصيام والقيام وأن يجعله شهر خير وبركة على سائر شعوب الأمة الإسلامية بل والعالم أجمع، كما يشرفني أن أضم دعواتي الى دعواتكم المستجابة -بإذن اللّٰه- داعياً العزيز القدير أن يقوي إيماننا ويتقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، كما أدعوه أن يديم أمننا ووحدتنا وتضامننا ويزيد من قوة تنمية بلداننا وبلدان العالم كافة”.