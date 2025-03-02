«المنفي» يتلقى برقية تهنئة من رؤساء تشاد وفلسطين

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، برقية تهنئة من برقية تهنئة بمناسبة شهر رمضان الكريم، من رئيس جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي إتنو.

وجاء في نص البرقية، “بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، يسعدني أن أعرب لكم باسم الشعب التشادي وحكومته وباسمي شخصياً عن أحر التهاني مشفوعة بأصدق تمنيات الصحة والسعادة، وأسأل اللّٰه العلي القدير أن يعيد هذا الشهر المبارك، شهر الصيام والمشاركة والحكمة والسلام علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يتقبل صيامنا وقيامنا “.

كما تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، السبت، برقية تهنئة بمناسبة شهر رمضان الكريم، من رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

جاء في نص البرقية، “يحل علينا شهر رمضان الفضيل، وكلنا رجاء في هذه الأيام المباركة، أن يمنّ اللّٰه تعالى على فخامتكم بالصحة والسعادة، وعلى الشعب الليبي الشقيق، بالمزيد من التقدم والرخاء، وأن تنتهي الحروب والدمار، ويعم السلام والازدهار والاستقرار على شعوب العالم جمعاء، ونسأل اللّٰه أن يتقبل صيامكم وقيامكم وصالح أعمالكم”.