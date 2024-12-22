«المنفي» يتلقى برقية تهنئة من رئيس جمهورية مصر

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، برقية تهنئة من رئيس جمهورية مصر العربية، “عبد الفتاح السيسي”، بمناسبة الذكرى الـ73 لاستقلال ليبيا.

وجاء في نص البرقية، بمناسبة الاحتفال بذكرى الاستقلال لدولة ليبيا الشقيقة، يسرني أن “أبعث لفخامتكم وإلى شعبكم الشقيق بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات، وأغتنم هذه المناسبة الطيبة لأشيد بالعلاقات التاريخية الوطيدة وأواصر الأخوة التي تجمع بلدينا”.

وأكد “استمرار مصر في دعمها لكم من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية حتى ينعم الشعب الليبي بمستقبل يسوده السلام والرخاء، متمنيا ً للرئيس محمد المنفي موفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق ولشعبكم الشقيق المزيد من التقدم والازدهار “.