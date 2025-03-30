«المنفي» يتلقى برقية تهنئة من رئيسي فلسطين وجمهورية القمر

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، برقية تهنئة من الرئيس الفلسطيني، “محمود عباس”، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مقدماً فيها تهانيه الأخوية للرئيس وللشعب الليبي بحلول عيد الفطر السعيد.

المنفي” يتلقى برقية تهنئة من رئيس جمهورية القمر المتحدة

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، برقية تهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد، من رئيس جمهورية القمر المتحدة، “عثمان غزالي”.

وجاء في نص البرقية، “يطيب لي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أن أعبر لكم أصالة عن نفسي ونيابة عن حكومة وشعب جمهورية القمر المتحدة عن أسمى آيات التهاني والتبريكات مقرونة بأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة، راجياً من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة علينا جميعاً وعلى الشعوب العربية والإسلامية باليمن والبركات وعلى الشعب الليبي الشقيق بدوام الرخاء والازدهار، مبتهلين إلى العلي القدير أن يوفقنا في تقوية العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين – وكل عام وأنتم بخير “.