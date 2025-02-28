«المنفي» يتلقى برقية تهنئة من ملك البحرين بمناسبة حلول شهر رمضان

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، برقية تهنئة من ملك مملكة البحرين، “حمد بن عيسى آل خليفة”، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وجاء في نص برقية ملك البحرين: “يطيب لنا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أن نبعث لفخامتكم بخالص التهائي وأطيب الأماني، راجين من اللّٰه العلي القدير أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يحقق للشعب الليبي الشقيق المزيد من الرقي والازدهار، كما ندعوه جلت قدرته أن يعيد على الجميع هذه المناسبة المباركة وقد تحققت لشعوبنا العربية والإسلامية ما تصبوا إليه من عزة وسؤدد، إنه سميع مجيب”.