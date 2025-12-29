الجامعة العربية تعزي ليبيا بحادث وفاة رئيس الأركان ورفاقه

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، برقية تعزية من الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في وفاة المشير محمد الحداد، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، ورفاقه، إثر حادث أليم أثناء عودتهم من مهمة رسمية إلى أنقرة.

وجاء في نص البرقية: “تلقيت ببالغ الأسى والحزن نبأ وفاة المشير محمد الحداد وزملائه. أبعث إليكم بخالص التعازي وصادق المواساة، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يُلهمكم وذويهم والشعب الليبي الشقيق الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.”

وتعكس البرقية عمق التضامن العربي مع ليبيا في هذا المصاب الوطني، مؤكدة على روابط الأخوة والتعاون المستمر بين ليبيا ودول جامعة الدول العربية. كما تحمل البرقية رسالة دعم ومواساة للشعب الليبي في لحظات الحزن، وتسلط الضوء على أهمية التضامن العربي في مواجهة المآسي الوطنية.