المنفي يتلقى برقية عزاء من الرئيس الجزائري

تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي برقية تعزية ومواساة من رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالمجيد تبون، عقب حادث تحطم الطائرة التي أودت بحياة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد علي الحداد والوفد المرافق له.

وجاء في نص البرقية أن الرئيس تبون تلقى ببالغ الحزن وعميق الأسى نبأ الحادث المأساوي، معرباً عن تضامن الجزائر الكامل ووقوفها إلى جانب ليبيا في هذا المصاب الجلل.

وأكد تبون في رسالته: “رحم الله الفقيد ورفاقه، وأسكنهم فسيح جناته، وألهم ذويهم جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وتعكس هذه البرقية عمق الروابط التاريخية والأخوية بين ليبيا والجزائر، وحرص الدولتين على التضامن في الأزمات الوطنية، كما تؤكد أهمية التعاون المشترك في تعزيز الاستقرار الإقليمي والأمني.