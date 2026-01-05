«المنفي» يتلقى تهاني دولية بمناسبة استقلال ليبيا

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، برقيات تهنئة من عدد من قادة العالم بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لاستقلال ليبيا، أعربوا فيها عن تمنياتهم للشعب الليبي بالمزيد من التقدم والاستقرار والازدهار.

وشملت برقيات التهنئة: رئيس جمهورية رومانيا، نيقوشور دان؛ رئيس جمهورية بنين، باتريس تالون، بمناسبة ذكرى الاستقلال وبداية العام الميلادي الجديد؛ رئيس جمهورية إندونيسيا، برابوو سوبيانتو؛ رئيس جمهورية بلغاريا، رومن راديف؛ الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا، ألكسندر فان دير بيلين؛ رئيسة جمهورية مالطا، ميريام سبيتيري ديبونو؛ رئيس جمهورية السنغال، باسيرو ديوماي دياخار فاي؛ رئيس جمهورية صربيا، ألكسندار فوتشيتش؛ رئيس جمهورية البرتغال، مارسيلو ريبيلو دي سوزا؛ ورئيس جمهورية بولندا، كارول نافروتسكي، ورئيس جمهورية الجبل الأسود، ياكوف ميلانوفيتش.

وأكد القادة في برقياتهم على عمق العلاقات الثنائية مع ليبيا، مشيدين بالمسيرة الوطنية للشعب الليبي ومتمنين له مزيدًا من التقدم والازدهار في مختلف المجالات.