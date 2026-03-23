المنفي يتلقى تهنئة من البرهان بعيد الفطر المُبارك

تسلّم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي برقية تهنئة بمناسبة عيد الفطر من رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، عبّر فيها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بهذه المناسبة.

وأعرب رئيس مجلس السيادة السوداني في برقيته عن تمنياته بأن يحمل العيد الخير والتقدم والرفعة للشعب الليبي، وأن يشهد مزيدًا من الاستقرار والازدهار خلال المرحلة المقبلة، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على الشعبين الليبي والسوداني بالخير واليُمن والبركات.

وتأتي هذه التهنئة في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع ليبيا والسودان، حيث تحرص القيادات في البلدين على تبادل التهاني في المناسبات الدينية، بما يعكس عمق الروابط التاريخية والإنسانية بين الشعبين.

كما تعكس هذه الرسائل الدبلوماسية أجواء التواصل والتقارب بين القيادات السياسية في المنطقة، خاصة في ظل التحديات التي تشهدها بعض دولها، وما يتطلبه ذلك من تعزيز التضامن والتعاون المشترك.