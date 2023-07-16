«المنفي» يتلقى دعوة رسمية لحضور القمة الكورية – الإفريقية

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء السبت، بالعاصمة الكينية نيروبي، المبعوث الخاص للرئيس الكوري جانغ سونق من.

وقدم المبعوث الكوري في مستهل اللقاء، دعوة رسمية من رئيس جمهورية كوريا الجنوبية يون سوك يول لرئيس المجلس الرئاسي، لحضور القمة الكورية – الإفريقية التي ستعقد العام المقبل.

وتطرق اللقاء إلى علاقات التعاون الثنائي وسُبل تعزيزها والارتقاء بها، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وأشاد المنفي بتاريخ العلاقات المتميزة بين ليبيا وكوريا، مبرزاً حرص ليبيا على إرساء شراكة فاعلة بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة الطاقات المتجددة والبناء.

بدوره أكد الجانب الكوري على الأهمية التي توليها كوريا الجنوبية لتوطيد العلاقات مع ليبيا وعزمها على الدفع بها إلى درجات أكثر تقدماً بما يخدم مصلحة البلدين.

ووصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في وقت سابق، إلى العاصمة الكينية نيروبي، وذلك للمشاركة في أعمال الدورة الخامسة من قمة منتصف العام بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية، المُزمع عقدها اليوم الأحد، بمشاركة رؤساء الدول الإفريقية.