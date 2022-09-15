«المنفي» يتلقى دعوة لحضور القمة العربية في الجزائر

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس بمقر المجلس في طرابلس، المبعوث الجزائري الخاص لرئيس جمهورية الجزائر وزير الداخلية إبراهيم مراد، بحضور وزير الداخلية المكلف وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، والسفير الجزائري لدى ليبيا سليمان شنين.

وسلم المبعوث الخاص، لرئيس المجلس الرئاسي رسالة خطية، من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تضمنت دعوة للمشاركة في القمة العربية المقبلة بالجزائر مطلع شهر نوفمبر القادم، فضلاً عن التأكيد حرص الجزائر على تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

ورحب المنفي بالدعوة معرباً عن تطلع المجلس الرئاسي، للعمل مع الجزائر لضمان نجاح القمة العربية، في تعزيز العمل العربي المشترك، مؤكداً اعتزاز ليبيا بما يربطها بالجارة الشقيقة الجزائر وشعبها من علاقات تاريخية، واجتماعية متميزة على المستويين الرسمي والشعبي، وفق قوله.