«المنفي» يتلقى دعوة لحضور مؤتمر في باريس حول ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس الخميس، بمقر المجلس في طرابلس، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، والوفد المرافق له، المشارك في أعمال المؤتمر الوزاري الدولي، لمبادرة دعم استقرار ليبيا.

وناقش اللقاء ملف إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، وتعزيز الاستقرار في ليبيا، والذي سينعكس على المنطقة برمتها.

ورحب رئيس المجلس الرئاسي، بالوفد الفرنسي المشارك في أعمال المؤتمر الوزاري، مؤكداً على أهمية تظافر الجهود الدولية من أجل عبور المرحلة الراهنة، بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الوصول إلى الاستقرار الدائم.

من جانبه عبر وزير الخارجية الفرنسي، عن سعادته بحالة الأمن والأمان في العاصمة طرابلس، وبما شاهده من استقرار، وعودة الحياة إلى طبيعتها في عموم البلاد، منذ تولي السلطات الجديدة قيادة البلاد، ممثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، معرباً عن تمنياته بعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها.

وقدم الوزير الفرنسي، دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لرئيس المجلس الرئاسي، لزيارة فرنسا في شهر نوفمبر القادم، لحضور مؤتمر دولي سيعقد بالعاصمة باريس، على مستوى رؤساء دول العالم والحكومات، ويهدف أساساً للتباحث حول السبل المثلى لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.