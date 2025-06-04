المنفي يتلقى دعوة من ملك إسبانيا للمشاركة في مؤتمر دولي رفيع المستوى

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، دعوتين رسميتين من كل من جلالة ملك إسبانيا، فيليب السادس، ودولة رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والمقرر عقده في مدينة إشبيلية الإسبانية.

وقام بتسليم الدعوتين السفير الإسباني لدى ليبيا، سعادة خافيير سوريا، خلال لقاء رسمي جمعه بالرئيس في العاصمة طرابلس، حيث نقل تحيات القيادة الإسبانية، مجددًا تأكيد مدريد على دعمها الكامل لمسار الاستقرار السياسي وتعزيز جهود التنمية في ليبيا.

ويُعد المؤتمر المرتقب منصة دولية مهمة لتعزيز الشراكات في مجالات التنمية المستدامة، ويأتي في إطار تنامي العلاقات الثنائية بين ليبيا وإسبانيا، وحرص البلدين على دعم التعاون الاقتصادي والسياسي المشترك.

هذا وتشهد العلاقات بين ليبيا وإسبانيا تطورًا مستمرًا على الصعيدين السياسي والاقتصادي، حيث تعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون المشترك في مجالات متعددة، وتُعد إسبانيا شريكًا مهمًا لليبيا في دعم مسار الاستقرار السياسي وتنمية الاقتصاد، من خلال المبادرات المشتركة والمساعدات التنموية، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والتجارية، كما تسعى مدريد إلى توسيع التعاون في مجالات الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي، والاستثمارات، بما يسهم في دفع عجلة التنمية في ليبيا وتحقيق مصالح الطرفين.



مجلس التعاون الخليجي يدعو لوقف التصعيد في طرابلس وحوار سياسي شامل في ليبيا

عبّر وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد التوترات الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس منذ 12 مايو الماضي، مطالبين بوقف التصعيد فوراً وتغليب صوت العقل لحل الخلافات.

جاء ذلك في البيان الختامي للدورة الـ164 للمجلس الوزاري الخليجي التي عقدت في الكويت، برئاسة وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا، حيث أكد الوزراء على أهمية اعتماد الحوار السياسي كوسيلة وحيدة لتحقيق الاستقرار.

وأشاد البيان بالدعم الكامل الذي تقدمه دول المجلس لليبيا، مشددًا على ضرورة التوصل إلى حل سياسي ليبي-ليبي يحفظ سيادة ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها، إضافة إلى دعوة جميع الأطراف إلى انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.

كما شدد الوزراء على أهمية تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والتنمية، مؤكدين دعمهم لجهود الأمم المتحدة، ورحبوا بتعيين هانا تيتيه ممثلة خاصة للأمين العام في ليبيا، ودعمهم لقرار مجلس الأمن رقم 2769 الذي يتيح للمؤسسات الليبية استخدام احتياطاتها النقدية المجمدة.

وشارك في الاجتماع وزراء خارجية السعودية، سلطنة عُمان، قطر، البحرين، الإمارات، إلى جانب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي.