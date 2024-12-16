«المنفي» يتلقى رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، ظهر اليوم الإثنين، رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني، “محمود عباس”، قام بتسليمها وزير الإعلام الفلسطيني، “أحمد عساف”، بحضور القائم بأعمال السفارة الفلسطينية لدى ليبيا، “محمد رحال”، والوفد المرافق لهما.

وفي مستهل اللقاء، “نقل وزير الإعلام الفلسطيني، “للرئيس تحيات رئيس دولة فلسطين ودولة رئيس الوزراء، مثمناً مواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني في كل المحافل الإقليمية والدولية”.

وقدم وزير الإعلام الفلسطيني للرئيس، “شرحاً وافياً حول الوضع الإنساني والجرائم البشعة المرتكبة في حق أهل فلسطين وغزة خصوصاً”.

بدوره، أكد الرئيس محمد المنفي، “مواصلة دعمه للقضية الفلسطينية وخاصة في قضيتي الإبادة الجماعية وممارسات الكيان الغاصب في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

الرئيس يتلقى رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني طرابلس | 16 ديسمبر 2024 م تلقى فخامة رئيس المجلس الرئاسي، "محمد المنفي"،… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي‏ في الاثنين، ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤