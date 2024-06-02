«المنفي» يتلقى رسالة خطية من الرئيس الصيني

تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رسالة خطية من رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأحد، بمقر المجلس في طرابلس، المبعوث الصيني الخاص إلى ليبيا ليو جيان.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، فقد تضمنت الرسالة عددا من القضايا التي تهم البلدين وعلى رأسها الموقف الصيني من حملة الإبادة الجماعية على غزة، ودعوة الصين إلى عقد مؤتمر دولي شامل للسلام في الشرق الأوسط، وكذلك التزام الصين بموقفها المبدئي تجاه القضية الفلسطينية والمتمثل في قيام دولة فلسطينية مستقلة، والإعتراف بها كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

وعرض المبعوث الصيني ملخصاً لأعمال المنتدى العربي الصيني الذي اختتم مؤخراً، كما سلم المبعوث الصيني دعوة إلى المنفي للمشاركة في المنتدى الصيني الإفريقي الذي سيعقد في شهر سبتمبر القادم وتستضيفه الصين.

من جانبه حمّل المنفي المبعوث الصيني رسالة شفهية إلى الرئيس شي جين بينغ، تضمنت التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وكذلك تجديد الدعوة لعودة الشركات الصينية لاستكمال المشاريع المتوقفة والمساهمة في إعادة الإعمار، مثمناً ما قامت به الصين من دعم لمتضرري الفيضانات في درنة ومناطق الجبل الأخضر جراء إعصار دانيال.