«المنفي»: يجب إجراء الانتخابات في موعدها للمضي نحو الاستقرار

قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إنّ هناك بعض الخلافات البسيطة بين الجهات التشريعية فيما يخص القوانين الخاصة بالانتخابات والأمور الفنية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

المنفي وفي كلمته أمام منتدى باريس للسلام، بيّن أنّ المرحلة السياسية بليبيا كانت فيها الدولة مقسمة وفيها العديد من الصراعات بين أطراف الأزمة، مشيرا إلى أنّه يجب توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل للمضي في طريق الاستقرار.

وتابع المنفي أنّ، المجلس الرئاسي نفّذ كل ما طلب منه بما في ذلك تسليم السلطة لاحقا لجسم منتخب بانتخابات نزيهة وحرة مستقلة.

وذكر المنفي، أنّ خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا يعد عملًا منوطًا بالجنة العسكرية المشتركة 5+5، فهي وضعت خطة لخروج المرتزقة ولا توجد تواريخ أو مواعيد محددة لخروجهم.

وأبدى المنفي احتياج ليبيا إلى دعم دولي حتى تتمكن مع المجتمع الدولي لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية بشكل سريع، مثمنا دور فرنسا في تنظيمها مؤتمر باريس حول ليبيا.

وأردف المنفي أنّ، المجلس الرئاسي يتطلع إلى أن تكون نتائج المؤتمر بناءة لمساعدة الليبيين للوصول إلى الاستقرار والذهاب إلى الانتخابات في أقرب وقت.