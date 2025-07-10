المنفي يجتمع بلجنتي «الهدنة والترتيبات الأمنية والعسكرية» لمناقشة استقرار طرابلس

عقد رئيس المجلس الرئاسي والقائد الأعلى للجيش، محمد المنفي، اجتماعاً هاماً ظهر اليوم، مع لجنتي الهدنة والترتيبات الأمنية والعسكرية، لمتابعة آخر المستجدات الأمنية والعسكرية في العاصمة طرابلس ومحيطها والمنطقة الغربية بشكل عام.

واستمع المنفي خلال الاجتماع إلى إحاطة شاملة من اللجنتين تطرقت إلى الوضع العملياتي الراهن والتحديات الأمنية التي تواجه العاصمة، مع عرض تقارير ميدانية دقيقة تعكس واقع الأوضاع الأمنية.

وشهد الاجتماع الاتفاق على ضرورة تسمية آمر لقوة إسناد مديرية أمن طرابلس، التي تم تشكيلها بقرار من المجلس الرئاسي، لما تمثله من أهمية استراتيجية في دعم استقرار العاصمة وتأمين مؤسسات الدولة.

وأكد القائد الأعلى على الالتزام الصارم بالتعليمات العسكرية والبلاغات الصادرة عنه، خاصة فيما يتعلق بالتحركات العسكرية التي يجب أن تتم بأمر مباشر ومسبق منه، لضمان الانضباط وتوحيد القرار العسكري.

وشدد الاجتماع على أهمية رفع تقارير دورية ومنتظمة عن أي خروقات أمنية أو تجاوزات ميدانية ترتكبها بعض الجهات، مع تضمينها إجراءات الرد والانضباط المتخذة لضمان الردع وتعزيز سلطة القانون.

وفي ختام اللقاء، جدد محمد المنفي التأكيد على أن إصلاح قطاعي الدفاع والأمن، وإعادة هيكلتهما وفق معايير احترافية، يُعد من أولويات المرحلة القادمة، تمهيداً لبناء مؤسسة عسكرية موحدة وفاعلة تحفظ سيادة الدولة وتدعم استقرارها.