المنفي يجدد رفض ليبيا إعلان دولة «أرض الصومال»

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رفضه القاطع لإعلان “دولة أرض الصومال” من جانب واحد على الإقليم الصومالي التاريخي. جاء ذلك في تغريدة له عبر منصة “X”، حيث شدد على أن ليبيا تواصل تمسكها الكامل باستقلال الدول العربية والإفريقية والإسلامية، ووحدة أراضيها.

وأضاف المنفي أن “الحوار السياسي هو السبيل الأمثل لحل الأزمات العابرة”، مؤكدًا أن خطوات إعلان “أرض الصومال” وُجّهت بشكل مباشر لتهديد الأمن القومي العربي والسلم والأمن الإفريقي. وأوضح أن الدعم المقدم لهذه الخطوة يهدد استقرار المنطقة، داعيًا إلى التصدي لهذه المحاولات بشكل حازم.

وجاءت تصريحات المنفي في وقت لا يزال إعلان “أرض الصومال” يثير الكثير من الجدل، ويقابل برفض دولي وإقليمي واسع. ليبيا، التي طالما دعمت الاستقرار والوحدة في العالم العربي والإفريقي، تواصل التأكيد على موقفها الثابت في هذا الصدد.