المنفي يجري جولة تفقدية بـ«ديوان المحاسبة».. تشديد على تعزيز النزاهة

نُشر: الثلاثاء، 6 يناير 2026 - 16:08
ليبيا
المجلس الرئاسي
الرئيس محمد المنفي يلتقي رئيس ديوان المحاسبة ويؤكد على الرقابة المالية الفعّالة

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، لمناقشة الوضع المالي العام للدولة، بما يشمل الإيرادات والنفقات، والدور الرقابي الذي يقوم به الديوان لضمان الشفافية والنزاهة في إدارة الموارد العامة.

وخلال اللقاء، تم استعراض التحديات التي تواجه ديوان المحاسبة في أداء مهامه، وجهوده في مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وتحقيق رقابة فعّالة وشاملة على مختلف القطاعات.

عقب ذلك، قام الرئيس محمد المنفي بجولة تفقدية داخل مقر الديوان، اطلع خلالها على آليات العمل والإجراءات الرقابية المتبعة، واستمع إلى شروحات مفصلة حول أداء الإدارات المختلفة والمهام الموكلة لها.

وأشاد بالجهود المبذولة، وبالتقرير الأخير الصادر عن الديوان، مؤكداً على أهمية العمل المؤسسي المستمر لتعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة وضمان رقابة حقيقية على المال العام.

وفي ختام الزيارة، قدّم رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك درعاً تذكارياً للرئيس محمد المنفي، تقديراً لدعمه المتواصل لدور الديوان في حماية المال العام وتعزيز منظومة الرقابة المالية.

