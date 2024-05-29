المنفي يجري مباحثات ثنائية مع الرئيس الصومالي

أجرى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، مباحثات ثنائية مع رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، “حسن شيخ محمود” في العاصمة الكينية نيروبي.

أجرى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، مباحثات ثنائية مع رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، “حسن شيخ محمود”.

وتركزت المباحثات، حسب المكتب الإعلامي للمنفي، على متابعة سير التعاون بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في ضوء ما تم الإتفاق عليه خلال اللقاءات السابقة، بما يخدم الشعبين الشقيقين، بالإضافة لاستمرار التشاور بينهما في المحافل الإقليمية والدولية.

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وتركزت المباحثات، حسب المكتب الإعلامي للمنفي، على متابعة سير التعاون بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في ضوء ما تم الإتفاق عليه خلال اللقاءات السابقة، بما يخدم الشعبين الشقيقين، بالإضافة لاستمرار التشاور بينهما في المحافل الإقليمية والدولية.