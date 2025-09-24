«المنفي» يجري مباحثات مع الرئيس التركي في نيويورك

أجرى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على هامش اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، وذلك في مقر البعثة التركية في نيويورك.

وخلال اللقاء، تم تبادل وجهات النظر حول سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، ومناقشة آليات تطوير العلاقات الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة ويُعزز الاستقرار والتنمية في ليبيا والمنطقة.

كما تم التطرق إلى آخر مستجدات الوضع السياسي والأمني في ليبيا، حيث أشاد الرئيس أردوغان بدور رئيس المجلس الرئاسي وجهوده لإيجاد حلول للأزمة الراهنة، وبالخصوص مبادراته الأخيرة للتهدئة في العاصمة طرابلس، وإشرافه على اللجان الأمنية المعنية بتفادي أي صراعات جديدة تهدد الاستقرار.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس التركي على التزام بلاده المستمر في دعم وحدة ليبيا، توحيد مؤسساتها، وإنهاء الانقسام القائم. من جانبه، أثنى رئيس المجلس الرئاسي على الدعم المستمر الذي تقدمه تركيا لاستقرار ليبيا، ودورها المحوري في القضايا الإسلامية والدولية، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وفي الختام، اتفق الجانبان على الاستمرار في اللقاءات والتشاور المباشر، والعمل على تعزيز المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية بما يحقق مصلحة ليبيا وسيادتها.