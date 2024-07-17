«المنفي» يجري مباحثات مع رئيس تشاد ورئيس الوزراء المالطي

أجرى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، مباحثات ثنائية مع رئيس جمهورية تشاد، “محمد إدريس ديبي إتنو”.

واستعرض الرئيسان، “سير العمل والتعاون بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يخدم الشعبين الشقيقين، بالإضافة لاستمرار التشاور بينهما في المحافل الإقليمية والدولية”.

الرئيس يجري مباحثات ثنائية مع رئيس جمهورية تشاد طرابلس | 16 يوليو 2024 م أجرى فخامة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي،… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي‏ في الثلاثاء، ١٦ يوليو ٢٠٢٤

كما استقبل “محمد المنفي”، رئيس الوزراء المالطي، روبرت أبيلا، “وتناول اللقاء أوجه التعاون الثنائي المشترك، وسُبل تعزيزه وتطويره بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين”.

وأكد النفي، “أن مالطا شريك استراتيجي لليبيا في كل المجالات، وأن الهدف من اجتماعنا لتوثيق العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون في مجال الصحة والاقتصاد والتعليم ومكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب”، متمنيا “نجاح مؤتمر الهجرة عبر المتوسط الذي سيعقد غداً الأربعاء”.

وأثنى رئيس الوزراء المالطي، “على دور الرئيس المحوري في المحافل الدولية لاهتمامه بملفات، الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة وطرق مكافحتها”، مؤكداً أن “مالطا ستكون صوتاً بالإنابة عن ليبيا في الاتحاد الأوروبي للحد من ظاهرة الهجرة”.

الرئيس يستقبل رئيس الوزراء المالطي طرابلس | 16 يوليو 2024 م استقبل فخامة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء اليوم… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي‏ في الثلاثاء، ١٦ يوليو ٢٠٢٤