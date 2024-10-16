«المنفي» يحري مع الرئيس الجزائري تصريحاً صحفياً حول نتائج زيارته (فيديو)

أجرى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، “محمد المنفي”، ورئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، “عبد المجيد تبون”، تصريحا صحفيا مشتركا، حول نتائج المباحثات التي أُجريت اليوم الأربعاء بالعاصمة الجزائر.

وقال الرئيس الجزائري: في خلاصة محادثاتنا اتفقنا على كل شئ، مضيفا: الحل في ليبيا لن يكون إلا في الانتخابات.

بدوره قال المنفي: نشكر الدور المهم للرئيس الجزائري خلال الفترة الماضية في دعم وحدة واستقرار ليبيا.

وكان أجرى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء اليوم الأربعاء، في قصر المرادية بالعاصمة الجزائرية، مباحثات ثنائية مع رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون.