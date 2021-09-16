«المنفي» يختتم زيارته للعاصمة القطرية الدوحة

اختتم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء اليوم الخميس، زيارته للعاصمة القطرية الدوحة.

وبحث المنفي خلال الزيارة، مع أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، رسم إستراتيجية جديدة للعلاقات بين البلدين، مبنية على الشراكة الحقيقية، والمصالح المشتركة للبلدين والشعبين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وكان أمير قطر قد ثمن خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي، جهوده في توحيد مؤسسات الدولة، وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية، كما أعرب عن استمرار دعم بلاده للمسار السياسي الليبي.

وجاءت زيارة رئيس المجلس الرئاسي لدولة قطر تلبية للدعوة الرسمية التي تلقاها من أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني.