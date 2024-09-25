«المنفي» يدعو الشعب الليبي للتشبث بوحدته الوطنية

دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الشعب الليبي للتشبث بوحدته الوطنية، ونفضِ التدخلات الخارجية.

جاء ذلك في كلمته، اليوم الأربعاء، أمام الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف المنفي: “أقول للشعب الليبي الكريم، لقد آن الأوان أن نرص صفوفنا، وأن نمد جسور الوحدة، لنجعل من تضامننا حجر الأساس لوطننا، هذا الوطن المعطاء، وشعبها الكريم المحب للحياة، أقول لكم إننا لن ننعم بخيراتنا وثرواتنا ووطننا طالما بقيت بذور الفتنة والشقاق تنمو بيننا. إن وحدتنا هي المفتاح لاستقرارنا، وهي الأمل الذي سيحمل أبنائنا نحو مستقبل أفضل”.

وأردف: “إن التاريخ يشهد على عظمة هذا الشعب، الذي ألهم أممًا وشعوبًا عبر العصور، ويبرهن على أنه، رغم كل ما مر به من تحديات، يعود دائمًا أشد قوة وصلابة وبأسا،، ولا ينسى الليبيون من وقف إلى جانبهم في لحظات الشدة، وسنظل على عهدنا، نعمل من أجل بناء مستقبل مشرق يليق بطموحات وآمال شعبنا وأمتنا، ولن نبخل بأي تضحية في سبيلها”.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي أن الحل السياسي الشامل بمساراته المالية والاقتصادية والأمنية، إضافة لمسار المصالحة الوطنية، هو السبيل الوحيد لتوحيد المؤسسات وضمان الاستقرار وصولاً إلى الانتخابات، وتجديد الشرعية لجميع المؤسسات، وتقرير الشعب الليبي لمصيره.

كما نوه المنفي إلى أن مشروع المصالحة الوطنية الذي يرعاه المجلس الرئاسي يسير بوتيرة بطيئة نتيجة للتطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد، ومحاولة بعض الأطراف السياسية عرقلته بكل السبل.