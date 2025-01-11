«المنفي» يدين العمل الإرهابي في تشاد ويؤكد دعم ليبيا استقراره وأمنه

أجرى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء الجمعة، اتصالاً هاتفياً، مع رئيس جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي.

وأكد المنفي خلال المكالمة الهاتفية للرئيس ديبي، على التضامن الكامل لدولة ليبيا مع حكومة وشعب تشاد الشقيق، وإدانته للعمل الإرهابي الذي شهدته العاصمة إنجامينا اليومين الماضيين.

كما أكد دعم ليبيا لجهود الحكومة التشادية في الحفاظ على الأمن والاستقرار بالبلاد.

من جانبه قدم الرئيس ديبي، شكره وتقديره للرئيس محمد المنفي، لتضامنه مع الشعب التشادي، مؤكداً عمق العلاقة التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، منوهاً على ضرورة تكاتف الجهود من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.