«المنفي» يرأس اجتماع مجلس الوزراء ويوجه بتقديم الدعم للمتضررين من الفيضانات في برقة

ترأس رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي”، ظهر اليوم الإثنين، في مدينة طرابلس، اجتماع مجلس الوزراء، رفقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”.

ووفقا ً لما ورد بـ “المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي” فقد خصص الاجتماع لمناقشة الأوضاع الراهنة في مدن ومناطق برقة المنكوبة، التي ضربتها الأمطار الغزيرة والفيضانات منذ الأمس.

وفي مستهل الاجتماع، قدم الرئيس “المنفي” التعازي لأسر وذوي الضحايا الذين قضوا نحبهم جراء الفيضانات، متمنياً عودة وسلامة المفقودين.

ووجه الرئيس “المنفي” الوزارات والجهات المسؤولة كافة، بضرورة التحرك الفوري وتقديم كافة أنواع الدعم اللازم للخروج من الأزمة، والتواصل مع البلديات المنكوبة، وتسهيل خروج العالقين والاهتمام بهم.